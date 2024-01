An den Junioren-Weltmeisterschaften im Ski alpin holt Swiss-Ski am zweiten Wettkampftag die Medaillen 3 und 4.

Nach Abfahrts-Silber am Vortag fährt Malorie Blanc im Super-G der Frauen zum Titel.

Bei den Junioren doppelt Abfahrtsweltmeister Livio Hiltbrand nach und holt Super-G-Bronze.

Malorie Blanc revanchierte sich am zweiten Wettkampftag für die knappe «Niederlage» vom Vortag. Die 20-Jährige, die am Dienstag den Titel in der Abfahrt um eine mickrige Hundertstelsekunde verpasst hatte, schlug am Mittwoch im Super-G zurück. Blanc zeigte mit der Startnummer 10 eine saubere Fahrt, die von keiner Athletin überflügelt werden sollte. Am nächsten kam der Unterwalliserin ein Duo aus Österreich. Viktoria Bürgler (+0,47 Sekunden) und Nicole Eibl (+1,14) komplettierten das Podest.

Zweitbeste Schweizerin war Isabella Pedrazzi auf Rang 7. Für Stefanie Grob – Silbermedaillen-Gewinnerin vom Vorjahr – setzte es erneut eine Enttäuschung ab. Die Appenzellerin musste sich mit Platz 10 begnügen.

Nächste Medaille für Hiltbrand

Auch im Rennen der Junioren grüsste im Super-G ein bekanntes Gesicht vom Podest. Abfahrts-Weltmeister Livio Hiltbrand setzte nach missglücktem Start im Schlussteil des Rennens zur Aufholjagd an. Im Ziel sicherte er sich dank Bestzeit im letzten Sektor hinter dem Italiener Max Perathoner und Ander Mintegui aus Spanien die Bronzemedaille. Zur Titelverteidigung fehlten dem Berner 0,22 Sekunden, auf Mintegui nur 1 Hundertstelsekunde.

Hinter Hiltbrand gelang den Schweizer Junioren ein überzeugendes Teamergebnis. Thomas Zippert (5./+0,37) und Florian Vogt (10./+0,54) fuhren Top-10-Klassierungen heraus.

Die nächsten Medaillenchancen gibt es für Swiss-Ski noch am Mittwoch. In der alpinen Team-Kombination sind die Aussichten vielversprechend. Dabei werden die Zeiten aus dem Super-G mit den Zeiten aus dem Slalom am Abend addiert.