Wie kamen die Skirennen eigentlich in die Schweiz? Und was haben die Briten damit zu tun? Wir klären auf.

Die Schweiz ist im Skifahren wieder die Nummer 1. Diese Sportart hat bei uns eine lange Tradition. Aber wussten Sie, dass ausgerechnet ein Brite die alpinen Skirennen in die Schweiz gebracht hat? Das Motto damals in den 1920er Jahren: Stil vor Talent.

Im Video oben rollen wir die spannende Geschichte des alpinen Skisports noch einmal auf. Es geht um erfinderische Bauern, ungewöhnliche Leichenzüge und Schweizer Sportikonen. Wir wünschen gute Unterhaltung!

5 weitere Sportarten folgen

Das neue Sport-Format «Vom Spinner zum Gewinner» liefert überraschende Fakten und spannende Hintergründe – eine Web-Serie mit Sportgeschichten zum Staunen und Weitererzählen.

In jeder Episode steht eine Sportart und ihre eigene und teils eigenartige Geschichte im Fokus. Moderiert wird das Format von Calvin Stettler. In der nächsten Folge am 30. Dezember geht es um Boxen.