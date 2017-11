Weltcup-Neuling Carole Bissig: Schnell am Hang und im Denken

Die 21-Jährige aus Nidwalden stieg neu ins B-Kader auf. Zu ihren grössten Erfolgen zählt sie den Juniorinnen-SM-Titel 2014 im Slalom sowie den Sieg im Swiss-Cup 2015/16 der U21-Jährigen. Letzten Winter bestritt sie in Are ihre erste Junioren-WM und gewann 5 Fis-Rennen, wobei sie Rang 1 auf ihrer Lieblingsstrecke Diavolezza herausstreicht.



Bissig unterbrach ihre Lehre als Metallbaukonstrukteurin. Im Frühling will sie eine neue Ausbildung ins Auge fassen, die besser mit Spitzensport verträglich ist.