Weltcup-Neuling Semyel Bissig: Mit Vollgas und Jagdinstinkt

Der als risikofreudig geltende Semyel Bissig, der erst im kommenden Januar seinen 20. Geburtstag feiern kann, gilt als grosse Nachwuchshoffnung. Seit seinem obligatorischen Schulabschluss setzt er voll auf die Karte Leistungssport.



Gleich bei seiner Premiere an der Junioren-WM sicherte er letzten Winter nebst dem 2-fachen Goldmedaillengewinner Loïc Meillard dem Schweizer Männerteam eine Medaille. Bissig eroberte Bronze im Super-G und fuhr in der Kombination Rang 4 heraus. Weitere Schritte auf dem Weg nach oben und ins nationale B-Kader waren diverse Schweizer Meistertitel in den Kategorien U14 bis U21 sowie die inoffiziellen WM-Titel «Trofeo Topolino» als 14- und 16-Jähriger.