Weltmeister Meillard doppelt nach

Nach Gold in der Kombination hat sich Loïc Meillard auch im Riesenslalom zum Junioren-Weltmeister gekrönt.

Er hat es wieder getan: Loïc Meillard ist seiner Favoritenrolle im Riesenslalom der Junioren-WM in Are gerecht geworden. Nach dem Triumph in der Kombination krönte sich der 20-Jährige nun zum Doppelweltmeister.

Führung verteidigt

Schon nach dem ersten Lauf stand Meillard an der Spitze: 6 Hundertstel vor dem Bulgaren Albert Popov, der aber in der Entscheidung zurückfiel. Im Finaldurchgang liess sich Meillard seine Spitzenposition nicht mehr streitig machen. Den Silbermedaillen-Gewinner Timon Haugan (No) verwies er um über eine halbe Sekunde. Bronze ging an den Franzosen Victor Guillot (+0,88).

Die anderen Nachwuchsathleten von Swiss Ski konnten im Kampf um Edelmetall nicht mitreden. Tanguy Nef wurde 15, Semyel Bissig, Bronzegewinner im Super-G, 18.