Ski-WM in Courchevel/Méribel bei SRF: Übersicht

13 Medaillenentscheidungen in 14 Tagen: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Programm der 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel, die bis am 19. Februar andauert.

Mittwoch, 8. Februar: WM-Tag 3

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 11:00 Super-G Frauen SRF zwei und SRF Sport App 11:00 1. Abfahrtstraining Männer srf.ch/sport und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Donnerstag, 9. Februar: WM-Tag 4

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 11:00 Super-G Männer SRF zwei und SRF Sport App 11:30 2. Abfahrtstraining Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Freitag, 10. Februar: WM-Tag 5

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 11:00 3. Abfahrtstraining Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 11:00 2. Abfahrtstraining Männer srf.ch/sport und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Samstag, 11. Februar: WM-Tag 6

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:30 Abfahrt Frauen SRF zwei und SRF Sport App 11:00 3. Abfahrtstraining Männer srf.ch/sport und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Sonntag, 12. Februar: WM-Tag 7

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:30 Abfahrt Männer SRF zwei und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Montag, 13. Februar: WM-Tag 8

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Dienstag, 14. Februar: WM-Tag 9

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 11:55 Team-Event SRF zwei und SRF Sport App 16:50 Qualifikation Parallel-RS F+M SRF zwei und SRF Sport App

Mittwoch, 15. Februar: WM-Tag 10

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 11:40 Parallel-Riesenslalom F+M SRF zwei und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Donnerstag, 16. Februar: WM-Tag 11

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 09:40 Riesenslalom Frauen, 1. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 12:50 Riesenslalom Frauen, 2. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Freitag, 17. Februar: WM-Tag 12

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 09:40 Riesenslalom Männer, 1. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 12:50 Riesenslalom Männer, 2. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Samstag, 18. Februar: WM-Tag 13

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 09:40 Slalom Frauen, 1. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 13:05 Slalom Frauen, 2. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 18:20 «Alpine Ski-WM Magazin» SRF zwei

Sonntag, 19. Februar: WM-Tag 14

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 09:40 Slalom Männer, 1. Lauf SRF zwei und SRF Sport App 12:50 Slalom Männer, 2. Lauf SRF zwei und SRF Sport App

* Bei den Zeiten handelt es sich jeweils um den Startzeitpunkt der Sendungen. Der Rennstart erfolgt kurze Zeit danach.

Radio SRF 3 ist das Liveradio für die Schweizer Ski-Fans

Auf Radio SRF 3 sind die Hörerinnen und Hörer bei sämtlichen WM-Entscheidungen sowie bei den Fahrten der Schweizerinnen und Schweizer live dabei. Analysen und Hintergrundgeschichten am frühen Morgen sowie in den Nachmittags- und Vorabendsendungen ergänzen das umfassende Liveangebot von Radio SRF 3.