Ein 55-minütiger SRF-Film, der am Dienstag ausgestrahlt wird, zeigt Marco Odermatt von einer bislang verborgenen, ganz privaten Seite. Wir machen Sie schon einmal gluschtig.

Was steckt hinter Marco Odermatt, dem 25-jährigen Skiüberflieger aus dem Kanton Nidwalden? Was macht er besser als die anderen? Wie geht er mit seinem Erfolg – Stichwort «Odimania» – um? Wie hat sich sein Leben in den vergangenen Monaten seit dem Gewinn des Gesamtweltcups und der Olympia-Goldmedaille im Riesenslalom verändert?

SRF hat Marco Odermatt im vergangenen Sommer immer wieder begleitet: bei Auftritten mit Sponsoren, Ehrungen und Geschäftsterminen oder im Krafttraining. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen tiefen Einblick in das Leben von Odermatt – auch seine Familie und engen Vertraute geben Auskunft über «Odi» als Privatmensch.