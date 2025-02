Loïc Meillard gewinnt an der WM in Saalbach den Slalom. Es ist die 13. Medaille für die Schweiz.

Die Medaillen

Gold: Loïc Meillard (SUI) 1:54,02 Minuten

Silber: Atle Lie McGrath (NOR) +0,26 Sekunden

Bronze: Linus Strasser (GER) +0,52

Besser hätte die WM in Saalbach für die Schweiz nicht zu Ende gehen können: Loïc Meillard krönte sich im 11. und letzten Rennen der Titelkämpfe in den österreichischen Alpen zum Slalom-Weltmeister. Der Neuenburger avancierte damit zur grossen Figur im Schweizer Team. Für den 28-Jährigen ist es nach Gold in der Team-Kombi und Bronze im Riesenslalom die 3. Medaille an der diesjährigen WM.

Meillard hatte den finalen Durchgang auf Position 2 in Angriff genommen. Der Westschweizer hielt nicht zurück, zeigte eine angriffige und saubere Fahrt. Im Ziel lag Meillard 0,26 Sekunden vor dem zu diesem Zeitpunkt führenden Norweger Atle Lie McGrath. Jetzt konnte nur noch Clément Noël den Triumph des Schweizers verhindern.

Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei der letzten Zwischenzeit lag Noël 0,16 Sekunden hinter Meillard. Doch zu Beginn des Zielhangs fädelte der Franzose bei einem Linksschwung ein – und Meillard war Doppelweltmeister. Bronze ging an Linus Strasser, der damit für die 1. Medaille für Deutschland in Saalbach sorgte.

1. Männergold im Slalom seit 75 Jahren

Der Gold-Coup von Meillard – die 13. Medaille für Swiss-Ski in Saalbach – hat historische Dimensionen. Der Walliser ist erst der 5. Schweizer Slalom-Weltmeister bei den Männern. Letztmals glückte dieses Kunststück Georges Schneider vor 75 (!) Jahren anlässlich der WM 1950 in Aspen (USA). Die letzte Schweizer WM-Slalom-Medaille bei den Männern liegt ebenfalls schon eine Weile zurück: Vor 22 Jahren holte Silvan Zurbriggen in St. Moritz Silber.

Die weiteren Schweizer

9. Tanguy Nef +1,69

16. Marc Rochat +2,21

OUT im 2. Lauf: Daniel Yule

Auf Zwischenrang 7 konnte Tanguy Nef vor dem 2. Lauf noch mit einem Podestplatz liebäugeln. Doch dem Team-Kombi-Vizeweltmeister glückte im entscheidenden Durchgang der dafür nötige Exploit nicht. Ohne grosse Fehler büsste er Zeit ein und fiel noch 2 Plätze zurück.

Marc Rochat verlor schon am Morgen viel Zeit und konnte sich im 2. Lauf nur moderat steigern. Dem Waadtländer kamen die Bedingungen nicht mehr so entgegen wie noch beim Team-Kombi-Slalom, als er an der Seite von Stefan Rogentin bei wärmerem Wetter und gesalzener Piste auf den Bronzerang vorgeprescht war.

Daniel Yule war nach seinem Out im Team-Kombi-Slalom auf Wiedergutmachung aus. Dies klappte aber überhaupt nicht. Nach dem 1. Lauf auf Zwischenrang 12 positioniert, fädelte der Walliser im 2. Durchgang ein und schied erneut aus. Im Weltcup hatte Yule in 9 Rennen in diesem Winter immer gepunktet.

So geht es weiter

Der Männer-Slalom war das letzte Rennen in Saalbach. Die Fahrer kehren nun in den Weltcup zurück. Die nächsten Rennen werden am kommenden Wochenende in Crans-Montana, dem WM-Ort von 2027, ausgetragen (Abfahrt und Super-G). Für die Frauen geht es schon am Freitag in Sestriere mit einem Riesenslalom weiter.

Ski-WM in Saalbach