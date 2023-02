Legende: Wird auch die Kombination in Angriff nehmen Marco Odermatt. Keystone/Christian Bruna

Odermatt auch bei der WM-Kombi am Start

Marco Odermatt geht an der Ski-WM in Courchevel/Méribel nebst seinen angestammten Disziplinen auch in der Kombination an den Start. Der Leader im Gesamt-Weltcup bildet zusammen mit Loïc Meillard, Justin Murisier und Stefan Rogentin das Schweizer Quartett. Dass Odermatt nicht nur in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom schnell sein kann, hat der Nidwaldner schon bewiesen. Eine seiner fünf Goldmedaillen an der Junioren-WM 2018 in Davos gewann er in der Kombination. Auf Weltcup-Ebene stand Odermatt allerdings erst ein einziges Mal am Start einer Kombination: Im Februar 2019 wurde er in Bansko 21.

Ski-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen der Ski-WM in Courchevel/Méribel überträgt SRF live. Die Kombi der Männer können Sie am Dienstag ab 11:00 Uhr auf SRF zwei verfolgen. Der Super-G macht den Anfang, den Slalom gibt es ab 14:30 Uhr.