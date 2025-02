Für Marco Odermatt will an der WM seine beiden Titel verteidigen und auch im Super-G auftrumpfen.

Marco Odermatt ist ein ambitionierter Sportler. Als Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und dreifacher Gesamtweltcupgewinner setzt er sich die Ziele hoch. Das ist auch an der WM in Saalbach nicht anders. Als Titelverteidiger in der Abfahrt und im Riesenslalom strebt er in beiden Disziplinen Gold an. Gleiches gilt notabene für den Super-G. Schliesslich liegt der Nidwaldner in diesem Winter in allen 3 Sparten im Weltcup in Führung.

«Keine Frage: Wenn man als Weltmeister am Start stehen darf, will man den Titel am liebsten verteidigen», gibt Odermatt die Devise vor. Am Freitag im Super-G, am Sonntag in der Abfahrt und am Freitag der kommenden Woche im Riesenslalom strebt der 27-Jährige Gold an. Ob Odermatt auch in der Team-Kombination (12.02.) am Start stehen wird, ist noch offen.

Odermatt ist ein anderer Skifahrer als noch 2021

Den Hang in Saalbach kennt Odermatt bereits aus dem Weltcup. 2021 wurde er in der Abfahrt Fünfter und gewann den Super-G. Beim Saisonfinale im Vorjahr schied Odermatt im Riesenslalom – nach zuvor 12 Siegen in Folge – aus. Im Super-G resultierte Rang 5.

Mit Blick auf sein Abfahrts-Debüt in Saalbach vor 4 Jahren sagt Odermatt: «Ich habe sicher eine gewisse Grundsicherheit, dass es gut funktionieren kann hier. Und doch: Seither ist einiges passiert. Wenn ich mich mit damals vergleiche, dann ist es inzwischen eine andere Art von Skifahren.»

Der Super-G dürfte anspruchsvoll werden

Bei seinem 1. WM-Einsatz am Freitag erwartet Odermatt einen schwierigen Super-G. «Ich bin gespannt, was für einen Kurs die Österreicher hier setzen werden. Schliesslich konnten sie hier trainieren. Ich denke, dass es einen anspruchsvollen Lauf geben wird», glaubt der Schweizer, der in dieser Saison 2 von 5 Super-G gewonnen hat.

Von den Bedingungen auf dem Sonnenhang zeigt sich Odermatt generell sehr angetan. Die Piste sei super präpariert und: «Alles ist schön und gut hier – wie man es von den Österreichern erwarten durfte.» Perfekte Voraussetzungen also für die nächste Medaillenjagd.

