Legende: Ist sie dabei oder nicht? Aline Danioth hat die Selektionskriterien im Slalom erfüllt. Doch das gilt für mehr Swiss-Ski-Athletinnen, als es WM-Startplätze gibt. Keystone/EPA/Christian Bruna

Alpin-Chef Walter Reusser und die Cheftrainer der Frauen (Beat Tschuor) und Männer (Tom Stauffer) stecken in diesen Tagen die Köpfe zusammen. 24 Athletinnen und Athleten dürfen sie für die Ski-WM in Courchevel/Méribel selektionieren.

Neben den konkreten Namen muss das Trio auch diskutieren, wie die Verteilung auf die Geschlechter ausgestaltet werden soll. Das Verhältnis kann 14:10, 13:11 oder ausgeglichen 12:12 sein. Mehr als 14 Fahrer pro Geschlecht dürfen nicht ausgewählt werden.

Als Richtlinien gelten die bekannten Kriterien von Swiss-Ski: ein Weltcup-Platz in den Top 7 oder zwei in den Top 15. Doch diese resultatbasierte Entscheidungsfindung ist nicht in Stein gemeisselt. Die Coaches können davon abweichen, müssen das dann aber gut begründen können, wie Tschuor erläutert.

Die Gesetzten bei den Frauen:

Corinne Suter ist als Abfahrts-Titelverteidigerin in der Königsdisziplin und auch im Super-G sicher dabei. Lara Gut-Behrami, die vor zwei Jahren in Cortina sowohl den Super-G als auch den Riesenslalom gewann und in der Abfahrt Bronze holte, hat in ihren drei Disziplinen ebenfalls eine Startplatz-Garantie.

Ausserdem sicher dabei:

Wendy Holdener (Slalom, Riesenslalom und Kombination)

(Slalom, Riesenslalom und Kombination) Michelle Gisin (Slalom, Super-G und Kombination)

(Slalom, Super-G und Kombination) Joana Hählen (Abfahrt und Super-G)

(Abfahrt und Super-G) Jasmine Flury (Abfahrt und Super-G)

(Abfahrt und Super-G) Camille Rast (Slalom)

Die Wackelkandidatinnen

Priska Nufer (Abfahrt, Kombination)

(Abfahrt, Kombination) Andrea Ellenberger (Riesenslalom)

(Riesenslalom) Elena Stoffel (Slalom)

(Slalom) Aline Danioth (Slalom)

Gisin, Rast und Ellenberger haben die Selektionskriterien im Riesenslalom zwar nicht erfüllt, dürften dort aber aufgrund der 5 Schweizer Startplätze (dank Titelverteidigerin Gut-Behrami) zum Einsatz kommen.

Anders sieht es bei Elena Stoffel und Aline Danioth im Slalom aus: Beide wären aufgrund der Weltcup-Resultate startberechtigt, doch nur 1 von 4 Plätzen ist im starken Technikerinnen-Team noch übrig.

Die Gesetzten bei den Männern:

Marco Odermatt gehört in Riesenslalom, Super-G und Abfahrt zu den Medaillenanwärtern. Im Blick erklärte er ausserdem, dass er sich eine Teilnahme in der Kombination überlege, um sich schon einmal an den Spezial-Super-G heranzutasten.

Nicht um die WM-Teilnahme zittern müssen ausserdem:

Loïc Meillard (Slalom, Riesenslalom, Super-G, Kombination)

(Slalom, Riesenslalom, Super-G, Kombination) Daniel Yule (Slalom)

(Slalom) Ramon Zenhäusern (Slalom)

(Slalom) Gino Caviezel (Riesenslalom)

(Riesenslalom) Stefan Rogentin (Abfahrt, Super-G)

(Abfahrt, Super-G) Justin Murisier (Abfahrt, Kombination)

(Abfahrt, Kombination) Niels Hintermann (Abfahrt)

(Abfahrt) Thomas Tumler (Riesenslalom)

Die Wackelkandidaten

Gilles Roulin (Abfahrt)

(Abfahrt) Alexis Monney (Abfahrt)

(Abfahrt) Marc Rochat (Slalom)

(Slalom) Luca Aerni (Slalom, Kombination)

Die Breite im Schweizer Team ist bei den Abfahrern am grössten. Für den 4. Startplatz kommen Roulin (zweimal 8. im Weltcup), Monney (10. und 11.) sowie Justin Murisier (7. und 12.) in Frage. Alle haben die Kriterien erfüllt. Profitiert der 23-jährige Monney vom Jugendbonus?

Im Super-G dürfte Caviezel mit seinem 4. Platz von Beaver Creek die Nase vor dem formstarken Murisier haben. Im Slalom fällt die Entscheidung wohl erst nach der Hauptprobe in Chamonix vom Wochenende. Aerni (einmal 11.) dürfte es gegen Rochat (einmal 7., einmal 9.) aber schwer haben.