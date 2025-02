In unserer sechsteiligen Umfrage wollen wir von Ihnen wissen, wer ab Dienstag bei der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach abräumt.

Legende: Wer sichert sich die meisten dieser Medaillen? In Saalbach werden total 11 Medaillensätze vergeben. Keystone/Hans Klaus Techt

Am Dienstag fällt an der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm die erste von insgesamt elf Entscheidungen. Am Sonntag, 16. Februar, gehen die Titelkämpfe mit dem Slalom der Männer zu Ende.

Bereits jetzt wollen wir von Ihnen wissen, welche Nation und welche Fahrerinnen bzw. Fahrer an der WM gross abräumen. Stimmen Sie ab!