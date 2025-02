Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Stars hämmern an der Ski-WM 2025 in Saalbach nach dem Studio-Auftritt bei SRF einen Nagel in den Holzpflock.

Registrieren Sie sich im untenstehenden Formular, wenn Sie das schöne Teil gewinnen möchten. Mit etwas Glück gehört der Nagelstock schon bald Ihnen.

*Der ca. 40 kg schwere Baumstamm muss selber in Zürich abgeholt werden.