Marco Odermatt kann brillant Skifahren, ist im Alter von 25 Jahren schon Riesenslalom-Olympiasieger und Gesamtweltcup-Gewinner. Der Innerschweizer ist aber auch ein gewiefter Gesprächspartner und ist dabei einer von wenigen, der den typischen Nidwaldner Dialekt noch stark zelebriert.

Weil wir wissen wollen, was Odermatt uns während seiner 3. WM-Teilnahme in Courchevel/Méribel zu sagen hat, machen wir einen Exkurs in die Nidwaldner Mundart. Beppi Baggenstos, der in der Region eine eigene Kleinkunstbühne führt, fungiert dabei als Sprachlehrer. In 14 Episoden bringt er uns Begriffe bei.

Wir sammeln untenstehend später alle Folgen im Rahmen der Rubrik Nidwaldner Mundart. Oben eingebettet finden Sie die aktuellste Episode. Dabei geht es um einen edlen Tropfen, der im Erfolgsfall aufgetischt wird.