Ganz nah dran am Geschehen: Während der Ski-WM geben Schweizer Athletinnen und Athleten hier einen speziellen Einblick in ihre Gedankenwelt.

Wie läuft ein Rennalltag und was daneben ab? Wie funktioniert man in verschiedenen Wettkampfsituationen? Was geht in Kopf und Bauch ab? Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus? Solche und andere Fragen werden in einer Serie, die während der WM in 12 Teilen ausgestrahlt wird, beantwortet.

Wir sammeln untenstehend alle Renngedanken-Folgen. Oben eingebettet finden Sie die aktuellste Episode. Dabei erfahren Sie, wie die Athletinnen und Athleten im Nachgang die Analyse eines Rennens vornehmen.