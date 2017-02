Alles beginnt von vorn: So stellen sich die Schweizer neu ein

Gerne hätte der Glarner zusammen mit seinen Teamkollegen am Samstag für ein Skifest sorgen wollen. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. So sagt der 33-Jährige zur vertagten Abfahrt: «Wir sind alle Profi genug, um uns neu einstellen zu können.» Und dann findet der Titelverteidiger sogar noch einen positiven Ansatz, wie er im Video schmunzelnd verrät.

Der WM-Rookie aus dem Berner Oberland muss sich noch etwas länger bis zu seinem Debüt gedulden. Der 24-Jährige war am geplanten Renntag zusammen mit einer grösseren Gruppe beim Gondelaussteig am Ausharren. Aus der Ruhe bringen liess er sich trotz der unangenehmen Warterei nicht.

4. Mauro Caviezel: «Die Stimmung oben war gut»

Der 28-Jährige Bündner beschreibt die verschiedenen Facetten der Geduldsprobe so: «Am Anfang waren wir voll fokussiert. Je länger die Situation andauerte, desto lockerer wurde man. Aber eine Grundspannung war natürlich immer da.» Wenn er am Sonntag an den Berg geht, dann kommt vorsorglich Proviant mit.