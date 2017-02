Die Prognose mit Miller, Büchel und Russi

1. Bode Miller, NBC-Experte

«Es kommt auf das Wetter an, wenn es so ist wie am Freitag, dann kommt es darauf an, wer Glück hat mit seiner Startposition. Der Hang ist im Moment nicht so schwierig zu fahren, die Topleute werden eng beieinander sein. Vincent Kriechmayr schlängelte sich ziemlich geschickt durch den technischen Abschnitt. Erik Guay, Beat Feuz – diese Typen haben grossartige Abfahrerqualitäten und eine gute Aerodymanik, das wird einen Unterschied ausmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir am Samstag ein Rennen sehen werden, das vom Wetter beeinflusst wird.»