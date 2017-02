Drei Schweizer Trümpfe in langer Favoritenliste

In der Superkombination an der WM in St. Moritz präsentiert sich die Ausgangslage offen. In die grosse Gruppe der Medaillenanwärterinnen gehören auch drei Schweizerinnen.

Die Schweizerinnen

Lara Gut

Dass die Tessinerin in der Superkombi brillieren kann, bewies sie zuletzt im März 2016 auf der Lenzerheide mit Platz 3. Im Dezember 2015 feierte sie in Val d'Isère ihren bisher einzigen Sieg in dieser Disziplin. In dieser Saison schied sie in Val d'Isère aus.

Michelle Gisin fährt in Val d'Isère auf das Podest

Michelle Gisin

Bisher stand die Engelbergerin einmal in ihrer Karriere auf dem Weltcup-Podest. Im Dezember 2016 musste sie sich in der Kombi von Val d'Isère nur der Slowenin Ilka Stuhec geschlagen geben. Zuletzt zeigte die Slalom-Spezialistin auch in den Trainings zur WM-Abfahrt gute Leistungen und zählt damit in St. Moritz zu den Favoritinnen.

Wendy Holdener

2016 feierte die Schwyzerin auf der Lenzerheide in der Kombi ihren 2. und bislang letzten Weltcupsieg. Im Dezember verpasste sie in Val d'Isère das Podest als 4. nur knapp. Schafft sie in der Abfahrt den Sprung in die Top 30 und kann den Rückstand gleichzeitig einigermassen in Grenzen halten, ist im Slalom mit einer frühen Startnummer eine Aufholjagd möglich.

Denise Feierabend

Ein Weltcup-Podestplatz fehlt noch im Palmarès der Engelbergerin. Ihre bisher besten Ergebnisse feierte sie in der Superkombi, zuletzt resultierten die Plätze 7 und 4.

Die weiteren Favoritinnen

Ilka Stuhec

Die Slowenin entschied die letzte Superkombi im Weltcup in Val d'Isère für sich. Die Speedspezialistin wird versuchen, in der Abfahrt den entscheidenden Vorsprung auf die starken Slalomfahrerinnen herauszufahren. In den Abfahrts-Trainings erzielte sie zweimal die Bestzeit.

Sofia Goggia

Die Italienerin ist die Aufsteigerin der Saison und stand ausser im Slalom in jeder Disziplin auf dem Podest. Ähnlich wie Stuhec muss sie den Grundstein in der Abfahrt legen.

Michaela Kirchgasser

Die Superkombi war in den letzten Jahren die erfolgreichste Disziplin der Österreicherin. 2015 holte sie in Beaver Creek WM-Bronze, im Weltcup war sie in den letzten 4 Rennen 3 Mal in den Top 5. Kirchgasser dürfte im Slalom zur grossen Aufholjagd ansetzen.

So tippen die Experten

