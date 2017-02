Eine Rückkehrerin, eine Premiere und ein Nervenkrieg

Im Slalom hat Shiffrin schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Bei der «Stangenwald-Dominatorin» geht deshalb fast ein wenig vergessen, dass sie auch im Riesenslalom seit geraumer Zeit zur Weltspitze gehört. Jetzt holte die 21-Jährige erstmals auch in dieser Disziplin eine Medaille an einem Grossanlass. Und da sie in diesem Winter nach dem Saisonende von Lara Gut wohl auch erstmals den Gesamtweltcup gewinnen wird, dürfte es ein Segen sein, dass es «nur» Silber geworden ist. Denn so hat Shiffrin wenigstens in 2 Jahren in Are noch Steigerungspotenzial.