Fast schon einzigartig gut

6 Medaillen – davon 3 in goldenem Glanz. Die Schweizer Skifahrer haben die Heim-WM in St. Moritz zu unerwarteten Festspielen gemacht und sind so gut wie seit 1991 nicht mehr. Das Beste daran: Die Bilanz kann sogar noch getoppt worden.

Bild in Lightbox öffnen. Eines vorweg: Die Glanzleistung mit 14 Podestplätzen an der WM 1987 in Crans-Montana ist unantastbar – wohl für die Ewigkeit. Kommt dazu, dass mittlerweile das Teilnehmerfeld deutlich vielfältiger ist.

an der WM 1987 in Crans-Montana ist unantastbar – wohl für die Ewigkeit. Kommt dazu, dass mittlerweile das Teilnehmerfeld deutlich vielfältiger ist. Gemessen an der Anzahl Titel, muss man bis zur WM 1991 nach Saalbach-Hinterglemm zurückblättern. Auch damals stellte die Schweiz 3 Weltmeister : Franz Heinzer in der Abfahrt, Vreni Schneider im Slalom und Chantal Bournissen in der Kombination.

: Franz Heinzer in der Abfahrt, Vreni Schneider im Slalom und Chantal Bournissen in der Kombination. Das Total von 6 Podestplätzen wurde zwar auch 2007 und 2009 erreicht. Aber eben: Damals war die oberste Stufe nicht so oft für Swiss-Ski-Athleten reserviert. Die Schweizer Medaillenausbeute in diesem Jahrtausend Anlass

Austragungsort

Total (G/S/B)

Ranking

Nationenklassement

WM 2015 Vail/Beaver Creek 3 (1/0/2)

4. Olympia 2014

Sotschi 3 (2/0/1)



WM 2013

Schladming 1 (0/1/0) 9. WM 2011

Garmisch 1 (0/1/0)

9. Olympia 2010 Vancouver 3 (2/0/1)



WM 2009

Val-d'Isère 6 (2/3/1)

1. WM 2007*

Are 6 (1/1/4)

4. Olympia 2006

Turin 3 (0/1/2)



WM 2005

Bormio

0 ---- WM 2003

St. Moritz

4 (0/2/2)

6. Olympia 2002

Salt Lake Coty

1 (0/0/1)



WM 2001

St. Anton

3 (2/0/1)

2.









Bestergebnis:







WM 1987

Crans Montana

14 (8/4/2)

1.









* = 1. WM-Jahr mit 11 Entscheidungen







Wenn wir uns die überragende aktuelle Bilanz zu Gemüte fühlen, ist der blamable Nuller von 2005 in Bormio weit weg.

weit weg. Die Nummer 1 im Ranking: Das war die Schweiz zuletzt vor 8 Jahren an der WM in Val-d'Isère. Nun bietet sich in den verbleibenden 4 Rennen die Chance, die Position an der Sonne zu verteidigen. Dabei gilt es, sich immer wieder vor Augen zu führen: Lara Gut, die vorgesehene Teamleaderin, wurde nach ihrer Auftakt-Bronze im Super-G abrupt ausser Gefecht gesetzt. Doch bekanntlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben. Darum freuen wir uns auf einen hoffentlich ertragsreichen Schweizer Schlussspurt. Kann die Schweiz die Bilanz weiter aufpolieren? Optionen Gegen oben ist jetzt alles offen. Es gibt noch 3 Medaillen oder gar mehr. Ja klar, ich rechne mit weiteren 2 Podestplätzen. Realistisch bleiben. Aber eine Medaille liegt noch drin. Nein, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Sendebezug: SRF zwei, «St. Moritz aktuell», 16.02.2017 18:20 Uhr Die 3 Goldenen im Zeitraffer Zum Ersten: Holdener kürt sich zur Kombinations-Weltmeisterin Zum Zweiten: Dank Feuz bleibt der Königstitel in der Schweiz Zum Dritten: Aerni wird in der Kombi Sensations-Champion Zum Ersten: Holdener kürt sich zur Kombinations-Weltmeisterin 2:52 min, aus sportaktuell vom 10.2.2017

Zum Zweiten: Dank Feuz bleibt der Königstitel in der Schweiz 3:55 min, vom 12.2.2017

Zum Dritten: Aerni wird in der Kombi Sensations-Champion 1:11 min, aus sportaktuell vom 13.2.2017

