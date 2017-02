Getanzte Elemente, besungene Zeit und ein Blick zurück

Heute, 20:09 Uhr

Mit der Eröffnungszeremonie und unter dem Motto «Magic Snow – The Birth of a Passion» ist die Ski-WM in St. Moritz feierlich eröffnet wurden. Die besten Szenen im Video.

1. Tanz der Elemente Zur Eröffnung werden die Naturgewalten tänzerisch interpretiert. Die Naturgewalten künstlerisch dargestellt 2:58 min, vom 6.2.2017 2. Reminiszenz an alte Zeiten Von originaler Skiausrüstung aus längst vergangenen Zeiten bis zur modernen Funktionsbekleidung: Die Entwicklung des Skisports mit einem Augenzwinkern. Als noch auf Holzskiern gefahren wurde... 3:05 min, vom 6.2.2017 3. Die Besteigung des «Edy» 19 Meter hoch und als Schutzpatron des Kulm Parks steht der hölzerne «Edy», benannt nach St. Moritz' Slalom-Olympiasieger und Lokalmatador Edy Reinalter. Er wird von zwei Freeclimbern bestiegen. Auf «Edy» wird herumgeklettert 2:11 min, vom 6.2.2017 4. Nur die Zeit... Der Chor der «Academia Engiadina» gibt seine Version des Enya-Klassikers «Only Time» zum Besten. «Academia Engiadinia»: Only Time 2:57 min, vom 6.2.2017 5. «Empire» Jedem grossen Event sein Soundtrack: 77 Bombay Street intonieren mit dem offiziellen WM-Song die Zeremonie. «Empire»: 77 Bombay Street mit dem offiziellen WM-Song 3:28 min, vom 6.2.2017 6. «Damit erkläre ich die alpine Ski-Weltmeisterschaft für eröffnet» Um exakt 19:02 Uhr gibt FIS-Präsident Gian Franco Kasper mit den magischen Worten den Startschuss für die WM im Engadin. Kasper eröffnet die WM 1:06 min, vom 6.2.2017



