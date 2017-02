Gut nach Sturz zu Untersuchungen im Spital

Lara Gut hat sich beim Einfahren zum Kombi-Slalom verletzt. Die Tessinerin musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Gut nach Sturz mit dem Helikopter abtransportiert 0:57 min, vom 10.2.2017

Lara Gut knickte bei einem Geländeübergang unglücklich ein und blieb liegen. Die Tessinerin wurde noch an Ort und Stelle betreut, ehe sie erst mit dem Schneemobil und später dann mit dem Helikopter abtransportiert werden musste.

Gut wird damit definitiv nicht am Kombi-Slalom teilnehmen. Über den Grad der Verletzung ist noch nichts bekannt, sie wird derzeit im Spital untersucht. In der Kombi-Abfahrt hatte sie Rang 3 belegt.

Schon mit Verletzung angereist

Die Heim-WM stand für Gut von Beginn weg unter keinem guten Stern. Eine Woche vor dem Start der Titelkämpfe stürzte die 25-Jährige beim Super-G in Cortina und verletzte sich an Hand und Oberschenkel.

An Training war in den Tagen vor der WM nicht zu denken, stattdessen verbrachte Gut die Zeit bei den Physiotherapeuten. Beim Super-G am Dienstag hatte sie trotzdem die Bronzemedaille geholt.