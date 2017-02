Knapp an Katastrophe vorbei: Fliegerstaffel zerstört Seilkamera

Vor dem 2. Riesenslalom-Lauf an der WM in St. Moritz ist die Seilkamera abgestürzt. Beim Betrachten der Bilder wird klar, wie viel Glück alle Beteiligten hatten.

Seilkamera fällt in Zielraum 0:43 min, vom 17.2.2017

Gut eine Stunde vor dem planmässigen Beginn des 2. Riesenslalom-Laufs schrammten die Organisatoren der WM in St. Moritz an einer Katastrophe vorbei: Bei einer Flugshow der sogenannten PC-7-Fliegerstaffel der Schweizer Armee touchierte eines der Flugzeuge ein Tragkabel und schnitt es durch. In der Folge stürzte die Seilkamera im Zielraum ab (siehe Video oben). Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

« Die Flugstaffel hätte etwas höher fliegen können. » Markus Waldner



FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte, dass beim Unfall auch ein Liftkabel beschädigt wurde, weshalb der Sessellift zwischenzeitlich nicht mehr funktionierte. «Viele Top-30-Läufer steckten im Lift fest und konnten nicht pünktlich besichtigen», so der FIS-Renndirektor der Männer. Deshalb wurde der Beginn des 2. Durchgangs um eine halbe Stunde nach hinten verschoben.

Untersuchungen eingeleitet

Der Schreck steckte allen Beteiligten in den Knochen. Waldner sagte: «Das ist blöd gegangen mit der Flugstaffel, zum Glück ist nichts passiert. Aber sie hätten etwas höher fliegen können.»

Die Armee und die Polizei haben eine Untersuchung eingeleitet, teilte die Kantonspolizei Graubünden an einer Medienkonferenz mit.

Markus Waldner: «So etwas habe ich noch nie erlebt» 1:22 min, vom 17.2.2017

