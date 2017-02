Männer-Abfahrt fällt dem Nebel zum Opfer

Heute, 14:13 Uhr

Das Abfahrtsrennen der Männer an der Ski-WM in St. Moritz hat wegen schlechten Sichtverhältnissen verschoben werden müssen. An welchem Tag die Abfahrer nun um Medaillen kämpfen, wird am Abend um 18:00 Uhr entschieden.

Bild in Lightbox öffnen. Nebel führt zur ersten Rennabsage an der WM in St. Moritz

Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, soll aber am Abend kommuniziert werden In den Morgenstunden hatte in St. Moritz noch wenig darauf hingedeutet, dass das Wetter den Organisatoren erstmals an diesen Titelkämpfen einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel machten Lust auf ein grosses Skifest. Je näher aber der ursprünglich geplante Start um 12:00 Uhr rückte, desto düsterer wurden die Aussichten: Nebelbänke machten sich auf der Strecke breit, eine erste Verschiebung auf 12:30 Uhr war die Folge davon. Bild in Lightbox öffnen. Nach erneuten Hinauszögerungsversuchen kamen die Organisatoren um 14:15 Uhr schliesslich zur Einsicht, dass unter diesen Bedingungen kein faires und vor allem sicheres Abfahrtsrennen durchgeführt werden kann. Die spätest mögliche Startzeit wäre ohnehin 14:30 Uhr gewesen. Wann wird die Abfahrt nachgeholt? Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, wann das Abfahrtsrennen nachgeholt wird. Der kommende Mittwoch ist als Reservetag eingeplant. Allerdings ist es durchaus möglich, dass es je nach Wetteraussichten für die nächsten Tage zu weiteren Programmänderungen- respektive Verschiebungen kommt. Eine Entscheidung soll am Abend um 18 Uhr an der Mannschaftsführersitzung gefällt werden. Das hält Matthias Mayer vom Nebel Vervollständige das Wort! S.....nebel Ein von Matthias Mayer (@matthiasm_) gepostetes Foto am 11. Feb 2017 um 3:41 Uhr Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.02.2017, 11:00 Uhr

