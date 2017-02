Nach den Frauen die Männer: Es lockt der Super-Abfahrts-Sonntag

Heute, 14:13 Uhr, aktualisiert um 17:14 Uhr

Das WM-Abfahrtsrennen der Männer soll am Sonntag nachgeholt werden – im Anschluss an die Frauen-Abfahrt. Nebelschwaden hatten am Samstag nach langer Geduldsprobe die Austragung der Königsdisziplin verunmöglicht.

Jetzt soll das Skifest eben am Sonntag steigen FIS-Rennchef Waldner: «Haben einen guten Plan aufgestellt» Alles Warten hat nichts genützt – der Nebel war stärker Jetzt soll das Skifest eben am Sonntag steigen 2:24 min, aus sportaktuell vom 11.2.2017

FIS-Rennchef Waldner: «Haben einen guten Plan aufgestellt» 1:42 min, vom 11.2.2017

Alles Warten hat nichts genützt – der Nebel war stärker 1:06 min, vom 11.2.2017 Die kurzfristige Programmanpassung an der Ski-WM in St. Moritz hat zur Folge, dass uns ein intensiver Sonntag mit Doppelabfahrt bevorsteht. So wurden die neuen Startzeiten festgelegt: Sonntag, 11:15 Uhr, Abfahrt der Frauen

Abfahrt der Frauen Sonntag, 13:30 Uhr, Abfahrt der Männer Immer wieder nach hinten geschoben In den Morgenstunden hatte am Samstag im Engadin noch wenig darauf hingedeutet, dass dieses Szenario nötig werden würde. Doch nach einer langen Geduldsprobe hatte das Wetter den Organisatoren erstmals an diesen Titelkämpfen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dabei hätten strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und ein Grossaufmarsch mit 40'000 Zuschauern Lust auf ein grosses Skifest gemacht. Je näher aber der ursprünglich geplante Start um 12:00 Uhr rückte, desto düsterer wurden die Aussichten: Hartnäckige Nebelbänke machten sich auf der Strecke breit, eine erste Verschiebung auf 12:30 Uhr war die Folge davon. Bild in Lightbox öffnen. Nach erneuten Hinauszögerungsversuchen kamen die Organisatoren um 14:15 Uhr schliesslich zur Einsicht, dass unter diesen Bedingungen kein faires und vor allem sicheres Abfahrtsrennen durchgeführt werden kann. Die spätest mögliche Startzeit wäre ohnehin 14:30 Uhr gewesen. Das hält Matthias Mayer vom Nebel Vervollständige das Wort! S.....nebel Ein von Matthias Mayer (@matthiasm_) gepostetes Foto am 11. Feb 2017 um 3:41 Uhr Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.02.2017, 11:00 Uhr Waldner zur Verschiebung: «Müssen die Natur akzeptieren» 2:01 min, vom 11.2.2017

mir/bud