Rückblick WM 2003: Der «Freie Fall» als heimlicher Star

2. Das Märchen des Silvan Zurbriggen

Nur gerade 8 Weltcup-Slaloms hat der 21-jährige Walliser in den Beinen, ehe er an der WM in St. Moritz an den Start geht. Mit der Nummer 25 fährt Zurbriggen im 1. Lauf auf den 7. Platz. Im 2. Durchgang prescht er mit der zweitschnellsten Laufzeit auf Rang 2 vor, lässt Favoriten wie Benjamin Raich, Bode Miller und Manfred Pranger hinter sich und gewinnt völlig überraschend die Silbermedaille.