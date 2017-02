Rufener: 2003 Pistenchef, 2017 Weltmeister-Coach

Zur Person

Martin Rufener (58) war in den 80er und 90er Jahren Trainer in den USA und Kanada. An der WM 2003 in St. Moritz fungierte er als Pistenchef der Männer-Rennen, ehe er zwischen 2004 und 2011 Cheftrainer der Schweizer Männer war. Seit vier Jahren ist er Alpindirektor in Kanada.