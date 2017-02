Showdown zwischen Kristoffersen und Hirscher

Im Slalom der Männer zum Abschluss der WM in St. Moritz deutet alles auf ein grosses Duell zwischen Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher hin. Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Daniel Yule.

Die Favoriten:

Henrik Kristoffersen:

Der Norweger dominierte die bisherige Slalom-Saison. Bei 7 Starts holte er sich 5 Siege, einmal wurde er 3. Er ist in St. Moritz der grosse Favorit. Noch fehlt dem 22-Jährigen eine WM-Medaille. Vor 2 Jahren verpasste er Slalom-Bronze um nur 0,02 Sekunden.

WM-Hauptprobe in Schladming: Kristoffersen schlägt Hirscher knapp

Marcel Hirscher:

In 8 Slaloms in diesem Winter schaffte der Österreicher 7 Mal den Sprung auf das Podest, 2 Mal stand er zuoberst. Sein schlechtestes Ergebnis war ein 6. Platz beim vom Wetter beeinflussten Rennen in Zagreb.

Manfred Mölgg:

Der italienische Routinier blickt auf erfolgreiche Monate zurück. Der Höhepunkt war der Sieg im Slalom von Zagreb. Zudem stand er auch in Levi und in Adelboden auf dem Podium.

Felix Neureuther:

Der Deutsche kam in dieser Saison zwar nicht wie gewünscht auf Touren, schaffte im Slalom aber immerhin 2 Mal den Sprung in die Top 3. An der WM ist mit ihm sicher zu rechnen. An den letzten beiden Titelkämpfen holte er im Slalom Silber und Bronze.

Yule verpasst in Zagreb das Podest nur knapp

Aufgepasst auf:

Daniel Yule:

Der Walliser ist der grösste Schweizer Hoffnungsträger und darf von einer Medaille träumen. In diesem Winter punktete er in sämtlichen Slaloms und verpasste in Zagreb das Podest als 4. nur knapp. Hinzu kommen 3 weitere Top-10-Klassierungen.

Alexander Choroschilow:

Für den Russen war die Slalom-Saison bisher ein Auf und Ab. Zuletzt zeigte sich der 33-Jährige in starker Form und fuhr in den letzten beiden Rennen als 3. jeweils auf das Podest.

Dave Ryding:

Der Brite zeigt eine äusserst starke Saison und sorgte im Januar mit Platz 2 im Slalom von Kitzbühel für eine Überraschung. Liegt in St. Moritz die ganz grosse Sensation drin?

Die weiteren Schweizer:

Luca Aerni:

Der frisch gebackene Kombinations-Weltmeister dürfte mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gehen. Die bisherige Slalom-Saison hatte Licht und Schatten. 2 Mal wurde er 8., 4 Mal schied er aus.

Ramon Zenhäusern:

Der Walliser fuhr regelmässig in die Punkte. Sein Bestergebnis ist Platz 12 in Kitzbühel.

Reto Schmidiger:

Im Team-Event in St. Moritz überzeugte der Nidwaldner. Auch im Slalom ging es zuletzt im Weltcup mit Platz 13 in Schladming aufwärts.

So tippen die Experten:

