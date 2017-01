Ski WM 2017: Mitmachen und gewinnen beim Zuschauer-Wettbewerb

Im Rahmen ausgewählter Ski-Rennen während der Ski WM 2017 führt SRF Zuschauer-Umfragen durch, verbunden mit einem Zuschauer-Wettbewerb.

Die Preise

Hauptpreis am Ende der WM:

Einen Audi Q2 1.4 Liter TFSI im Wert von 40‘000 Franken, offeriert von Audi

Sofortpreise pro Rennen an ausgewählten Daten:

Zwei Huawei P9 Smartphones, offeriert von Swisscom

Eine komplette Skiausrüstung der Marke Salomon, offeriert von BKW

Zwei VIP Tickets für den Helvetia Schweizer Fussball Cup Final in Genf am 25.5.2017 inkl. Hotelübernachtung, offeriert von Helvetia Versicherungen

Teilnahmemöglichkeiten:

Anruf auf 0901 77 99 01 oder 0901 77 99 02 (80Rp./Anruf)

SMS: WM a oder WM b an die Zielnummer 4636 (80Rp./SMS)

Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone

Die Wettbewerbsfrage wird während der Live-Übertragungen auf SRF zwei bekannt gegeben. Die Teilnahme ist nur während der Live-Sendung möglich.

Die Gewinner:

Werden jeweils am folgenden Werktag bis 12.00 Uhr auf dieser Seite publiziert.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeschluss am Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb der Live-Übertragung. Die Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf, SMS und Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone eingegangenen Teilnahmen ermittelt – egal ob richtig oder falsch getippt wurde. Der Hauptpreis wird beim letzten Rennen mit Wettbewerb unter sämtlichen über die ganze WM eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Kann ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz um im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Bei unberechtigten oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugten Teilnahmen, ist der Ausschluss von Teilnehmern vorbehalten. Sachpreise können nicht in bar eingetauscht werden. Alle Gewinner werden im Internet bekannt gegeben und persönlich benachrichtigt. Der Hauptgewinner wird am TV bekannt gegeben. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinner im Besitz der Preisgeber. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit abzuändern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.