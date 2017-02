Ski-WM-News: Jasmina Suter nachnominiert

Jasmina Suter ist für den WM-Riesenslalom vom nächsten Donnerstag nachnominiert worden. Die 21-jährige Schwyzerin übernimmt den Platz der verletzten Lara Gut.

Suter holte letztes Jahr Riesenslalom-Gold an der Junioren-WM in Sotschi. Im Weltcup kommt sie unregelmässig zum Einsatz. Ihr bestes Ergebnis ist ein 20. Rang, den sie 2015 in Sölden einfuhr.