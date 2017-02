Sticht jemand die Techniker Pinturault und Hirscher aus?

In der alpinen Kombination gelten Alexis Pinturault und Marcel Hirscher als heisseste Medaillenanwärter. Doch auch Carlo Janka darf sich dank einer langen Abfahrtsstrecke Chancen ausrechnen.

Die Favoriten:

Alexis Pinturault

Der Franzose hält bei 6 Weltcup-Siegen und hat in Santa Caterina auch eine der beiden Kombinationen der aktuellen Saison gewonnen. An einer WM wartet Pinturault aber noch auf eine Medaille in dieser Disziplin.

Marcel Hirscher

Der Österreicher tritt als Titelverteidiger an und stand in den letzten 5 Kombinationen, in denen er am Start war, 4 Mal auf dem Podest. Allerdings lag Hirscher noch am Freitag mit Fieber im Bett.

Carlo Janka

Zwar erwarten viele einen Zweikampf zwischen Pinturault und Hirscher, doch auch Janka ist ein ausgezeichneter Kombinierer (7 Podeste, davon 3 Weltcup-Siege). Auch wenn es dem Obersaxer in diesem Winter in dieser Disziplin noch nicht rund lief, könnte ihm die lange Abfahrt zum Vorteil gereichen.

Die weiteren Schweizer

Justin Murisier

Der Riesenslalom-Spezialist war diese Saison mit den Rängen 7 und 4 der konstanteste Schweizer Kombinierer.

Mauro Caviezel

Mit den Plätzen 8 und 12 sicherte sich der Bündner seinen Startplatz in der Kombi souverän.

Luca Aerni

Der Slalomspezialist erhielt teamintern den Vorzug gegenüber den Wengen-Sensationssieger Niels Hintermann.

Aufgepasst auf

Victor Muffat Jeandet

Der französische Techniker stand schon in zwei Kombinationen auf dem Podest, doch seit über einem Jahr schaffte er es nicht mehr in die Top 3.

Kjetil Jansrud

Der Norweger feierte vor einem Jahr in Wengen seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg in der Kombi; an der WM 2015 hatte der Speed-Spezialist als Zweiter eine Medaille geholt.

Alexander Aamodt Kilde

Der Norweger feierte im Dezember in Santa Caterina als Dritter seine Podestpremiere in einer Kombination.

So tippen die Experten

