Stuhec gibt im Training Vollgas – Suter erneut schnell

Ilka Stuhec hat ihre Favoritenposition für die WM-Abfahrt vom Sonntag einmal mehr untermauert. Die Slowenin stellte auch im 2. Training Bestzeit auf – vor der Schwyzerin Fabienne Suter.

Fabienne Suter mausert sich bei ihrer 7. WM-Teilnahme allmählich zu einer Medaillenkandidatin. Die Schwyzer Teamseniorin wurde auch im 2. Training zur WM-Abfahrt mit der zweitbesten Zeit gestoppt.

Die 32-Jährige musste sich um 0,53 Sekunden von einer einmal mehr überragenden Ilka Stuhec distanzieren lassen. Die slowenische Seriensiegerin dieses Winters (5 Erfolge) gab wie schon am Vortag Vollgas. Und im Ziel hatte sie eine weitere Kampfansage für ihre Konkurrenz bereit: «Ich bin noch nicht am Limit gefahren.»

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie die WM-Abfahrt der Frauen am Sonntag ab 11:15 Uhr live auf SRF zwei, im Radio auf SRF 3 oder auf unserer SportApp mit Stream und Ticker.

Flury wieder voll dabei

Sicher noch nicht die Reserven angezapft hat Lara Gut. Die Tessinerin nahm vor dem Ziel Tempo raus und etablierte sich mit 1,23 Sekunden Rückstand an Position 8.

Jasmine Flury brachte sich in der internen Ausscheidung für die Frauen-Abfahrt, die dann am Sonntag stattfindet, in eine starke Position. Nach Platz 4 am Vortag stellte sie die fünftschnellste Zeit auf (+ 1,01). Auch Michelle Gisin (10./+ 1,37) wusste erneut zu überzeugen und meldete damit ebenso ihre Ambitionen für die Kombination vom Freitag an.

Corinne Suter dagegen konnte im internen Ausscheidungskampf kaum Argumente sammeln. Mit über 2 Sekunden Rückstand missglückte der 22-Jährigen die Fahrt. Die Swiss-Ski-Trainer wollen am Donnerstagabend den Entscheid fällen, welche beiden Athletinnen nebst den gesetzten Gut und Fabienne Suter einen Startplatz in der Abfahrt erhalten werden.

Das 2. Training zur WM-Abfahrt der Frauen 1. Ilka Stuhec (Slo)

1:33,37 2. Fabienne Suter

+0,53 3. Christine Scheyer (Ö)

+0,80 4. Lindsey Vonn (USA) + 0,82. 5. Jasmine Flury (Sz) und Ramona Siebenhofer (Ö), beide 1,01. 7. Sofia Goggia (It) 1,15. 8. Lara Gut (Sz) 1,23. 9. Stephanie Venier (Ö) 1,36. 10. Michelle Gisin (Sz) 1,37. – Ferner: 18. Corinne Suter 2,11. 26. Denise Feierabend 2,59. 32. Wendy Holdener 2,82.





