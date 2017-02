Training: Fabienne Suter und Gut führen starke Schweizerinnen an

Im 1. Training zur WM-Abfahrt in St. Moritz fährt nur Ilka Stuhec schneller als die beiden Schweizerinnen. Drei andere Swiss-Ski-Fahrerinnen landen auch unter die ersten 11.

Stuhec stellt im 1. Training die Bestzeit auf Fabienne Suter hält im 1. Training mit den Schnellsten mit Lara Gut zeigt eine starke Trainingsfahrt Stuhec stellt im 1. Training die Bestzeit auf 0:53 min, vom 8.2.2017

Fabienne Suter hält im 1. Training mit den Schnellsten mit 0:53 min, vom 8.2.2017

Lara Gut zeigt eine starke Trainingsfahrt 1:05 min, vom 8.2.2017

Neben Lara Gut (3.), die als einzige Schweizerin für die WM-Abfahrt fix selektioniert wurde, überzeugten auch Fabienne Suter (2.), Jasmine Flury (4.), Corinne Suter (8.) und Michelle Gisin (11.) mit starken Fahrten.

Am besten kam im 1. Training Ilka Stuhec mit der WM-Piste zurecht. Die Slowenin, die in dieser Saison die ersten 3 Abfahrten für sich entschieden hatte und immer unter den ersten 8 klassiert war, bewältigte die «Salastrains» am schnellsten. Sie nahm Fabienne Suter 0,43 Sekunden ab. Nur die ersten 3 Fahrerinnen klassierten sich innerhalb einer Sekunde.

Gut: «Wieder Stange am falschen Ort erwischt»

Qual der Wahl für Selektionäre?

Zusätzlich zu Corinne Suter, die mit ihrem 12. Platz im Super-G Selbstvertrauen getankt hatte, überraschten vor allem Flury und Gisin, die mit den Startnummern 26 und 27 in die Top 10 fuhren. Damit lagen sie vor Abfahrts-Mitfavoritinnen wie Lindsey Vonn (USA, 12.) und Sofia Goggia (It, 14.).

Nicole Schmidhofer (Ö) und Tina Weirather (Lie), die im ersten Frauenrennen vor Lara Gut klassiert waren, gingen es gemächlicher an und verloren mehr als 3 Sekunden.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Die WM-Abfahrt der Frauen findet am Sonntag um 12:00 Uhr statt. Auf SRF zwei, im Stream und im Ticker sind Sie ab 11:20 Uhr live dabei.

Schwerer Sturz von Puchner

Das Training wurde von einem schweren Sturz von Mirjam Puchner überschattet. Die Österreicherin kam nach dem Sprung auf Höhe des Super-G-Starts zu Fall und musste mit dem Helikopter geborgen werden. Laut ersten Informationen besteht Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Am Donnerstag und Samstag finden die weiteren Trainings zur Frauenabfahrt statt, in denen die 4 Schweizer WM-Startplätze vergeben werden. Aus Schweizer Sicht wohl keine einfache Wahl. Das nächste Rennen für Lara Gut und Co. steht am Freitag mit der Superkombi auf dem Programm.

Das 1. Training zur WM-Abfahrt der Frauen 1. Ilka Stuhec (Slo)

1:34,53 2. Fabienne Suter

+0,43 3. Lara Gut

+0,81 4. Jasmine Flury

+1,06 5. Stephanie Venier (Ö)

+1,43 6. Kajsa Kling (Sd)

+1,54 7. Christine Scheyer (Ö)

+1,59 8. Corinne Suter

+1,99 9. Jacqueline Wiles (USA)

+2,06 10. Rosina Schneeberger (Ö)

+2,12 11. Michelle Gisin

+2,29 12. Lindsey Vonn (USA)

+2,34

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.02.17, 11:00 Uhr