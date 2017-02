Wettbewerbsauflösung «Ski WM St. Moritz 2017»

Folgende Personen haben die Wettbewerbsfrage richtig beantwortet, wurden vom Zufallsgenerator ausgewählt und werden einen Tag der Ski WM live in St. Moritz miterleben!



SRF sport hat pro Renntag 10 x 2 Stehplatztickets im Zielgelände verlost!

Di., 7.2.17:

M. Dill, Anwil

C. Ming, Lungern

R. Schneider, Davos Platz

C. Stöckli, Flawil

A. Zulauf, Basel

S. Niederhauser, Therwil

M. Blöchlinger, Elgg

P. Herger, Spiringen

R. Pretali, Bürglen

E. Allenbach, Finsterhennen

Mi., 8.2.17:

R. Krebs, Bern

J. Bucher, Staufen

C. Stöckli, Flawil

I. Monigatti, Le Prese

A. Zulauf, Basel

S. Wolfensberger, Gossau

T. Hunziker, Oberkulm

F. Wey, Schenkon

S. Moccetti, Schaffhausen

S. Rüfenacht, Mühledorf

Fr., 10.2.17:

L. Fritsche, Appenzell

E. Zürcher, Nänikon

A. Brigola, Bamberg

A. Kuster, Mauren

A. Scheidegger, Turgi

T. Famos, Meilen

M. Ilija, Suhr

B. Buob, Oberlunkhoffen

L. Stillhart, Baden

A. Lipp, Luzern

Sa., 11.2.17:

S. Baumann, Herrliberg

F. Stark, Erstfeld

L. Studinger, Möhlin

P. Rawyler, Sutz

K. Bänninger, Henggart

J. Tuor, Ilanz

B. Schlüchter, Aeschau

K. Steiner, Rickenbach

A. Imhof, Rapperswil

L. Hochuli, Münchenbuchsee

So., 12.2.17:

A. Angst, Gockhausen

C. Gerner, Obersaxen

G. Cathomas, Ilanz

S. Pauli, Gambach

M. Wyss, Grindelwald

K. Baumann, Winterthur

A. Chappuis, Willisau

A. Lötscher, Ilanz

U. Hofstetter, Baar

M. Krebser, Boltigen

Mo., 13.2.17:

A. Jenny, Zürich

T. Keller, Hitzkirch

R. Freiburghaus, Meikirch

M. Bättig, Geuensee

M. Widmer, Chur

G. Manning, Laax

R. Fürst, St. Moritz

E. Knöpfli, Humlikon

P. Imgrüt, Buttisholz

M. Zimmermann, Kriens

Di., 14.2.17:

D. Marti, Gossau

P. Eggenberger, Effretikon

M. Kühne, Orpund

S. Jenni, Aegerten

M. Ebersold, Lustdorf

P. Etter, Kappel

P. Kuster, Hasliberg-Reuti

M. Bachmann, Aarau

C. Gerner, Obersaxen

J. Zahnd, Gerolfingen

Do., 16.2.17:

M. Widmer, Oberkulm

C. Diener, Altdorf

S. Sennhauser, Höri

M. Fuhrer, Cormoret

T. Muck, Freudental

P. Hadorn, Bern

R. Jutzi, Bubendorf

M. Mauchle, Beringen

A. Niedermann, Zuzwil

R. Eugster, Bachenbülach

Fr., 17.2.17:

A. Hug, Baar

R. Hofmann, Sils

R. Kunz, Eglisau

W. Heidi, Hasliberg

P. Leyland, Martigny-Croix

S. Germann, Frutigen

A. Hauser, Niederurnen

L. Steiner, Wilen b. Wil

S. Birrer, Wauwil

K. Amstad, Cham

Sa., 18.2.17:

M. Ming, Lungern

C. Denoth, Ramosch

F. Riederer, Madiswil

D. Amgarten, Schneisingen

B. Nägele, Bietigheim-Bissingen

A. Schwab, Erlach

J. Meier, Luzern

W. Wegmann, Zürich

U. Ammann, Zürich

C. Franzoso, Zürich

So., 19.2.17:

G. Leibundgut, Marthalen

M. Baumann, Winterthur

F. Gunsch, Winterthur

S. Mettler, Schachen bei Reute

B. Hofstetter, Baar

G. Casutt, Falera

R. Peter, Willisau

F. Giger, Suhr

D. Anghileri, Gravesano

T. Kaminsky, Sempach

Die Tickets wurden unter allen richtigen Antworten verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollte es Ihnen aus rechtlichen Gründen (Stadionverbot, etc.) nicht erlaubt sein, die gewonnene Veranstaltung vor Ort zu besuchen, so ist eine entsprechende Rückmeldung zwingend nötig. In diesem Fall werden wir Ihnen einen Alternativpreis zur Verfügung stellen.

Weitere Infos zur «Ski WM St. Moritz 2017» finden Sie unter www.stmoritz2017.ch.

Falls Sie nicht gewinnen sollten, verpassen Sie den Anlass trotzdem nicht, denn SRF zwei überträgt alle Rennen, die Abschlusstrainings zu den WM-Abfahrten und sämtliche Siegerehrungen sowie die Eröffnungsfeier live! Zudem berichtet Radio SRF 3 täglich zehn Stunden aus dem Oberengadin und es wird ein umfassendes Onlineangebot mit Vorschauen, Rennberichten und Resultatübersichten auf srf.ch/sport offeriert.