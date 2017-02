WM-News: Anna Veith verzichtet auf die Abfahrt

Die Österreicherin Anna Veith hat sich entschieden, die Abfahrt am Sonntag nicht zu bestreiten. Ihr Knie sei noch nicht bereit für die vielen Sprünge. Das sind die WM-News des Tages.





Anna Veith verzichtet freiwillig auf die WM-Abfahrt vom Sonntag in St. Moritz und damit auch auf das Training vom Samstag, das als Qualifikation beim österreichischen Team angesetzt ist. «Mir ist wichtig, dass von unserem Team die Besten, die Ladies, die richtig viel Abfahrtskilometer in den Beinen haben, für Österreich um die Medaillen kämpfen können», schrieb die Salzburgerin auf Facebook.

Marcel Hirscher muss das Bett hüten. Der 5-fache Gesamtweltcup-Sieger hat nach dem Start im Super-G, in dem er Platz 21 belegt hat, auch noch Einsätze in der Kombination, im Teamwettkampf, im Riesenslalom und im Slalom geplant. Mediensprecher Stefan Illek ist besorgt: «Er hat sich schon am Abend nicht wohlgefühlt und in der Nacht nicht geschlafen.»