WM-News: Flury sichert sich 3. Startplatz

Jasmine Flury wird neben Lara Gut und Fabienne Suter die WM-Abfahrt bestreiten.

Drei von vier sind gesetzt: Nach Lara Gut und Fabienne Suter hat Swiss-Ski Jasmine Flury für die WM-Abfahrt nominiert. Die Davoserin rechtfertigte ihr Aufgebot mit einem starken Trainingslauf, bei dem sie Rang 5 belegte und nach Fabienne Suter (2.) zweitbeste Schweizerin war. Wer den vierten Startplatz erhält, wurde noch nicht entschieden. In Frage kommen Michelle Gisin und Corinne Suter.

Bei den Männern dürfte Nils Mani die besten Karten auf den letzten Platz in der Abfahrt haben: Er wurde unmittelbar hinter Carlo Janka 7. Niels Hintermann, Manis Kontrahent in der internen Qualifikation, war bei Trainingsabbruch wie Mauro Caviezel noch nicht gestartet. Dem Bündner war der Startplatz neben den gesetzten Feuz und Carlo Janka sowie Titelverteidiger Patrick Küng schon am Mittwoch zugesprochen worden.