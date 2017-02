WM-News: Marcel Hirscher mit Fieber im Bett

Marcel Hirscher muss das Bett hüten. Der Österreicher hat gemäss seinem Mediensprecher Stefan Illek «Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur».





Der erkrankte Marcel Hirscher hat nach dem Start im Super-G, in dem er Platz 21 belegt hat, auch noch Einsätze in der Kombination, im Teamwettkampf, im Riesenslalom und im Slalom geplant. Mediensprecher Stefan Illek ist besorgt: «Er hat sich schon am Abend nicht wohlgefühlt und in der Nacht nicht geschlafen.»