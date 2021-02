Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:23,93 Minuten

2. Ramona Siebenhofer (AUT) +0,02 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +0,26

Nach der WM ist vor dem Weltcup-Schlussspurt: Wenige Tage nach den Wettkämpfen in Cortina d'Ampezzo machte der Weltcup Halt im Val di Fassa – zum ersten Mal überhaupt. Und Lara Gut-Behrami stellte auch im Trentino ihre gute Form unter Beweis.

Obwohl sie bei der letzten Zwischenzeit noch zurück gelegen hatte, konnte sich die Tessinerin hauchdünn vor Ramona Siebenhofer durchsetzen. 2 Hundertstelsekunden war Gut-Behrami schneller – ein Wimpernschlag.

Mit dem 31. Weltcup-Sieg ihrer Karriere übernimmt die Schweizerin die Führung im Gesamtweltcup. Im Kampf um die grosse Kristallkugel, welche sie 2016 bereits einmal gewann, beträgt ihr Vorsprung auf Petra Vlhova bei 10 noch ausstehenden Rennen 29 Punkte.

Doch damit sind die positiven Nachrichten aus Schweizer Sicht noch nicht zu Ende. Auch Corinne Suter kam mit der Piste, die kaum Fehler verzieh, sehr gut zurecht. Mit 26 Hundertsteln Rückstand komplettierte die Schwyzerin als Dritte das Podest. Suter verkürzt den Rückstand auf die verletzte Italienerin Sofia Goggia im Disziplinenweltcup in der Abfahrt genau wie Breezy Johnson auf 150 Punkte.

Die weiteren Schweizerinnen

9. Michelle Gisin +1,12

14. Jasmine Flury +1,33

18. Joana Hählen +1,62

20. Priska Nufer +1,67

29. Jasmina Suter +2,18

32. Rahel Kopp +2,39

33. Katja Grossmann +2,50

43. Delia Durrer +4,03

Mit Michelle Gisin fuhr eine weitere Swiss-Ski-Athletin in die Top 10. Sie klassierte sich ex-aequo mit Vlhova auf dem 9. Rang. Nach schnellem Start büsste die Engelbergerin nach nicht gelungener Linienwahl im mittleren Streckenabschnitt noch Zeit ein.

Jasmine Flury, Joana Hählen und Priska Nufer, die zu den schnellsten 20 Fahrerinnen gehörten, rundeten bei hohen Temperaturen das erfreuliche Schweizer Teamergebnis ab.

So geht es weiter

Für die Frauen geht es im Fassatal am Wochenende mit weiteren Speedrennen weiter. Am Samstag (ab 11:00 Uhr) steht eine weitere Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag (ab 11:00 Uhr) folgt ein Super-G.