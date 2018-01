5. Sieg in Serie: Shiffrin dominiert weiter

Mikaela Shiffrin bleibt das Mass aller Dinge. Die Amerikanerin siegt auch in Flachau. Die Schweizerinnen verpassen einen Spitzenplatz.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,86

2. Bernadette Schild (Ö) +0,94 Sekunden

3. Frida Hansdotter (Sd) +1,43

Erstmals in diesem Winter hatte Mikaela Shiffrin nach dem 1. Lauf nicht in Führung gelegen. Doch mit einem fulminanten zweiten Durchgang fuhr sie nicht nur Laufbestzeit, sondern fing auch noch die Halbzeitführende Bernadette Schild noch ab.

Während die Österreicherin damit weiter auf ihren ersten Weltcup-Sieg wartet, ist Shiffrin im neuen Jahr noch immer ungeschlagen. Sie triumphierte nach Oslo, Zagreb, und zweimal Kranjska Gora auch in Flachau. Es war ihr insgesamt 10. Saisonsieg. Vorjahressiegerin Frida Hansdotter komplettierte das Podest.

Die Schweizerinnen

11. Denise Feierabend +3,26

18. Carole Bissig +4,09

20. Aline Danioth +4,19

21. Michelle Gisin +4,24

Weil Teamleaderin Wendy Holdener nach 4 Top-4-Platzierungen in Folge schon im 1. Lauf ausschied, mussten andere in die Bresche springen. Zwar schaute kein Spitzenplatz heraus. 4 Athletinnen in den ersten 30 sorgten dennoch für ein solides Schweizer Resultat.

Holdener scheidet nach Einfädler im 1. Lauf aus Holdener: «Ich wäre heute bereit gewesen» Holdener scheidet nach Einfädler im 1. Lauf aus 1:08 min, vom 9.1.2018

Holdener: «Ich wäre heute bereit gewesen» 0:51 min, vom 9.1.2018

Mit Aline Danioth und Carole Bissig schafften zwei junge Schweizerinnen mit hohen Startnummern den Sprung in den 2. Lauf. Und dort konnten sie dank guter Fahrten noch einen Sprung nach vorne machen. Beide verpassten ihr Karriere-Bestresultat nur knapp.

Bitter endete der Tag auch für Mélanie Meillard: Nach Rang 5 im 1. Lauf dauerte ihr 2. Durchgang nur gerade 4 Tore; dann war sie ausgeschieden.

Der 2. Lauf von Denise Feierabend und ihre Reaktion Bissig nach dem 2. Lauf: «Das ist der Hammer» Der fehlerhafte 2. Lauf von Michelle Gisin Der 2. Lauf von Denise Feierabend und ihre Reaktion 1:56 min, vom 9.1.2018

Bissig nach dem 2. Lauf: «Das ist der Hammer» 1:40 min, vom 9.1.2018

Der fehlerhafte 2. Lauf von Michelle Gisin 1:22 min, vom 9.1.2018

Das weitere Programm

Der Slalom von Flachau war für die nächsten zweieinhalb Wochen der letzte. Weiter geht es zunächst in Bad Kleinkirchheim und Cortina d'Ampezzo mit Speedrennen. Erst am 28. Januar steht in der Lenzerheide der nächste Slalom an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 09.01.18, 18:00 Uhr