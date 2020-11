Legende: Fühlt sich im Stangenwald wohl Michelle Gisin. Keystone

Sie ist hervorragend in den Ski-Winter gestartet: Michelle Gisin. Die Schweizer Allrounderin fuhr in den ersten 3 Saisonrennen auf die Plätze 2, 4 und 5 und liegt damit im Gesamt-Weltcup auf dem hervorragenden 2. Rang.

Am Dienstag ist sie nun zu Gast bei SRF. Ab 20:00 Uhr steht die 26-Jährige Moderator Olivier Borer im Insta-Live Red und Antwort. Sie haben eine Frage an die Engelbergerin? Stellen Sie sie während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.