Lindsey Vonn schuftet offenbar an der Rückkehr in den Ski-Weltcup. Bei SRF-Expertin Tina Weirather macht sich Skepsis breit.

Noch hat sie es nicht offiziell verkündet, doch die Anzeichen verdichten sich, dass Lindsey Vonn ein wundersames Comeback in den Weltcup anstrebt. SRF-Expertin Tina Weirather geht unterdessen auch davon aus: «Sie ist sehr ambitioniert am Trainieren. Ich kenne niemanden, der so verrückt ist wie sie. Wenn es also jemand schafft, dann sie.» Vonn, mittlerweile 40-jährig, beendete ihre glorreiche Karriere im Februar 2019.

Es könnte ein Hilferuf sein. Dass sie im anderen Leben – abseits des Profisports – nicht so gut zurechtgekommen ist und sich deshalb das Leben als Skirennfahrerin zurückwünscht.

Nun scheint Vonns Feuer wieder entfacht. Über die Beweggründe kann nur spekuliert werden. Eine Erklärung könnte die bessere körperliche Verfassung sein: Im vergangenen April wurde bei der einstigen «Speed-Queen» ein künstliches Kniegelenk eingesetzt. Seither ist ihr Instagram-Account mit Trainingsvideos geziert.

Weirather führt ein anderes Argument ins Feld: «Es könnte ein Hilferuf sein. Dass sie im anderen Leben – abseits des Profisports – nicht so gut zurechtgekommen ist und sich deshalb das Leben als Rennfahrerin zurückwünscht.» Diese Theorie würde zu Aussagen passen, in denen Vonn offen über Depression sprach.

00:40 Video Gibt es jetzt noch mehr Comebacks, Tina Weirather? Aus Sport-Clip vom 13.11.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.