Frauen-Training abgesagt

Das erste von zwei Abfahrtstrainings der Frauen in Bad Kleinkirchheim ist buchstäblich ins Wasser gefallen.

Zunächst wurde das für 10:45 Uhr geplante Training auf 13:00 Uhr verschoben. Die Organisatoren mussten die Einheit schliesslich komplett streichen.

Grund dafür war der starke Regen vom Dienstag, welcher der Franz-Klammer-Piste stark zugesetzt hat. Die Unterlage war aufgeweicht. Sollten es die Verhältnisse erlauben, bietet sich am Freitag die nächste Gelegenheit für ein Training (10:45 Uhr).

In Kärnten steht am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm.