Goggias Siegpremiere und eine Panne bei der Zeitmessung

Die Italienerin hat bei der Olympia-Hauptprobe in Jeongseon ihre erste Weltcup-Abfahrt gewonnen. Bis das Verdikt endgültig feststand, brauchte Goggia aber wegen Problemen bei der Zeitmessung Geduld.

Die Fahrt von Sofia Goggia Die Fahrt von Lindsey Vonn Die Fahrt von Ilka Stuhec Die Fahrt von Sofia Goggia 2:02 min, vom 4.3.2017

Die Fahrt von Lindsey Vonn 1:56 min, vom 4.3.2017

Die Fahrt von Ilka Stuhec 1:58 min, vom 4.3.2017

Sofia Goggia feiert ihren ersten Sieg im Weltcup

Jasmine Flury und Corinne Suter glänzen mit den Rängen 7 und 9.

Probleme mit der Zeitmessung sorgen für Verzögerungen

Dieser Sieg war überfällig: Nachdem Sofia Goggia in diesem Winter schon neunmal aufs Podest gefahren war, gelang der Italienerin in Südkorea endlich der erste Vollerfolg. Da Lindsey Vonn in den Trainings einen überragenden Eindruck hinterlassen hatte, war der Zeitpunkt für die Premiere dennoch etwas überraschend.

Minime Spannung beim Saisonfinale

Goggia nahm Vonn auf der Strecke, auf der im nächsten Februar die Olympiasiegerin gekürt wird, 0,07 Sekunden ab. Weltmeisterin Ilka Stuhec, die sich gleich dahinter einreihte, machte derweil einen grossen Schritt Richtung Abfahrts-Kristallkugel. Die Slowenin führt das Klassement vor dem letzten Rennen in Aspen 97 Punkte vor Goggia an.

Jasmine Flury ist «mega happy»

Jasmine Flury: «Happy und erleichtert»

Auch die Schweizerinnen konnten sich auf der Olympia-Piste gut in Szene setzen. Allen voran Jasmine Flury, die mit Rang 7 ihr bestes Weltcup-Resultat realisierte. Wegen einer Panne bei der Zeitmessung musste die 23-Jährige allerdings fast eine halbe Stunde auf ihr Resultat warten.

«Ich bin mega happy und erleichtert», freute sich Flury, als ihr 7. Rang endlich feststand. «Nach dem Sturz in Crans-Montana hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich hier vorne mitfahren kann.»

Schweizerinnen oben ganz schnell unterwegs

Corinne Suter gelang mit Platz 9 ebenfalls ein starkes Resultat. Und als die Probleme mit der Zeitmessung endlich behoben waren, stiess Michelle Gisin in ihrer erst vierten Weltcup-Abfahrt auf Rang 12 vor.

Alle drei Schweizerinnen waren im ersten Drittel der Strecke gar deutlich schneller unterwegs gewesen als Siegerin Goggia.

Die Fahrt von Jasmine Flury Die Fahrt von Corinne Suter Die Fahrt von Michelle Gisin Die Fahrt von Jasmine Flury 1:52 min, vom 4.3.2017

Die Fahrt von Corinne Suter 1:58 min, vom 4.3.2017

Die Fahrt von Michelle Gisin 1:10 min, vom 4.3.2017

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 4.3.2017, 02:55 Uhr