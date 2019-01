Er gilt als Rekord für die Ewigkeit: In der Saison 2012/13 holte die Slowenin Tina Maze im Gesamtweltcup unglaublich 2414 Punkte. Nie zuvor oder danach kam je ein Fahrer oder eine Fahrerin auch nur annähernd an diesen Wert heran.

Mikaela Shiffrin schickt sich nun (zumindest auf dem Papier) an, diesen Rekord zu knacken.

Reichts trotz Regeneration?

Mit ihrem Sieg in Zagreb schraubte Shiffrin ihr Punktetotal auf 1214. Maze hatte zum gleichen Zeitpunkt 1139 Punkte auf dem Konto. Allerdings: Die Slowenin war in der Folge zu allen Weltcup-Rennen angetreten. Shiffrin ihrerseits legt heuer hinsichtlich der WM immer wieder Erholungspausen ein, so auch bei den anstehenden Speedrennen in St. Anton.

Grossanlässe haben bei der 23-Jährigen per se Vorrang. Doch wenn Shiffrin ihren aktuellen Punkteschnitt im Weltcup von knapp 80 pro Rennen beibehält, müsste sie nur noch 17 aus den verbleibenden 22 Rennen bestreiten, um Mazes 2414 Punkte zu schlagen – das würde auch mit Unterbrüchen drinliegen.

Geschichte spricht gegen Shiffrin

Bereits die Marke von 2000 zu schaffen wäre ein Meilenstein; neben Maze ist dies bislang nur Hermann Maier gelungen (im Jahr 2000). Auch der derzeitige «Technik-Dominator» Marcel Hirscher hat diese magische Grenze (noch) nie erreicht (max. 1795 Punkte, 2016).

Shiffrin wäre auf jeden Fall auf gutem Weg, trotz ihrer Jugend weiter Geschichte zu schreiben, vielleicht gar Mazes Punkterekord zu knacken. Oder aber, die Geschichte wiederholt sich: Auch letzte Saison hatte sie zum Jahreswechsel auf Rekordkurs gelegen – am Ende hatte es mit 1773 Punkten bei weitem nicht gereicht ...

Knackt Shiffrin Mazes Punkterekord? Nein, niemals. Nein, niemals. % Ja, sogar noch in dieser Saison. Ja, sogar noch in dieser Saison. % Ja, aber nicht in dieser Saison. Ja, aber nicht in dieser Saison. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Resultate Gesamtweltcup Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.01.2019, 15:55 Uhr