Holdener fährt in Levi aufs Podest

Die junge Slowakin Petra Vlhova entthront Mikaela Shiffrin zum Slalom-Saisonauftakt. Wendy Holdener fährt mit einem starken zweiten Lauf aufs Podest. Auch die anderen Schweizerinnen überzeugen.



Vlhova entfesselt: Die Entscheidung im Slalom Der 2. Lauf von Wendy Holdener Vlhova entfesselt: Die Entscheidung im Slalom 0:43 min, vom 11.11.2017

Der 2. Lauf von Wendy Holdener 1:09 min, vom 11.11.2017

Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) 1:49.98

2. Mikaela Shiffrin (USA) + 0.10

3. Wendy Holdener (SUI) + 1.35

Petra Vlhova ganz oben auf dem Treppchen, daneben Mikaela Shiffrin als Zweite. Dieses Bild gab es auch schon letzte Saison beim Saisonfinale in Aspen. Alles beim Alten also? Nicht ganz: Wendy Holdener stand damals nicht auf dem Podest.

Am 11.11. der 11. Slalom-Podestplatz

Auch in Levi konnte sie im 1. Lauf nicht mit der Slowakin und der Amerikanerin mithalten. Die 24-Jährige verlor rund eine Sekunde auf die beiden Schnellsten. Mit mehr Risikobereitschaft im zweiten Lauf konnte sie aber die Schwedin Frida Hansdotter überholen und sicherte sich ihren insgesamt 11. Podestplatz im Slalom. Auf ihren ersten Slalom-Sieg im Weltcup wartet Wendy Holdener aber nach wie vor.

Starke Schweizer Teamleistung

Neben Wendy Holdener überzeugte vor allem die jüngste Athletin des 2. Laufs: Mélanie Meillard. Mit einer couragierten Fahrt machte die 19-Jährige 6 Plätze gut und egalisierte als 5. ihre bisher beste Platzierung im Weltcup.

Der starke 2. Lauf von Mélanie Meillard 1:07 min, vom 11.11.2017

Erfreulich verlief der Saisonauftakt im Slalom auch für Michelle Gisin. Erst vor zweieinhalb Wochen riss sie sich das Innenband im rechten Knie an. Deshalb ist der 15. Platz für die Schweizerin hoch einzustufen.

Einen Steigerungslauf zeigte Denise Feierabend. Als 30. hauchdünn für den zweiten Lauf qualifiziert, machte die Engelbergerin im 2. Lauf 14 Plätze gut.

Die beiden Nachwuchsfahrerinnen Elena Stoffel (34.) und Carole Bissig (43.) schafften die Qualifikation für den 2. Lauf nicht.

Die Stimmen

« Ich bin froh, konnte ich im 2. Lauf eine Reaktion zeigen. » Wendy Holdener



Holdener: «Der 1. Lauf war leider nichts» Meillard nach Karriere-Topresultat: «Bin sehr zufrieden» Gisin: «Konnte wieder Vertrauen aufbauen» Holdener: «Der 1. Lauf war leider nichts» 1:40 min, vom 11.11.2017

Meillard nach Karriere-Topresultat: «Bin sehr zufrieden» 1:01 min, vom 11.11.2017

Gisin: «Konnte wieder Vertrauen aufbauen» 2:02 min, vom 11.11.2017

Das weitere Programm

Am Sonntag findet in Levi der Männerslalom statt. Für das Frauenteam geht es bald nach Übersee. Am 25./26. November bestreiten die Technikerinnen im amerikanischen Killington einen Riesenslalom und einen Slalom.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.11.2016, 12:50 Uhr.