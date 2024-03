Joana Hählen kehrt doch nicht beim Weltcup-Finale in Saalbach auf die Rennstrecken zurück, wie sie bei SRF sagt.

Joana Hählens Zeitplan schien aufzugehen: Beim Weltcup-Finale in Saalbach plante sie, die beiden Speed-Rennen (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag) zu bestreiten. Doch daraus wird nun doch nichts.

«Dem Knie geht es gut, aber noch nicht sehr gut. Deshalb habe ich entschieden, dass ich hier sicher nicht fahren werde», sagte die Bernerin vor dem ersten Abfahrtstraining am Mittwoch im Interview mit SRF. Sie habe zwar schmerzfrei besichtigen können, doch Sprüngen in vollem Tempo wolle sie ihr Knie noch nicht aussetzen. «Und auch im Kopf wäre ich noch zu wenig bereit, das Rennen zu fahren.»

Weiter Reha statt Rennen

Hählen hatte sich Ende Januar in Cortina d'Ampezzo das Kreuzband gerissen. Dank konservativer Behandlung der Verletzung hatte sie auf ein Comeback noch in dieser Saison hoffen dürfen. Im Hinblick auf den kommenden Winter wolle sie nun noch einen Reha-Block einschalten. «Ich hoffe, dass bis Mitte Mai alles wieder perfekt ist», so Hählen.