Kreuzbandriss: Saisonende für Charlotte Chable

Riesenpech für Charlotte Chable: Die 22-jährige Waadtländer Slalomspezialistin hat sich bei einem Trainingssturz das Kreuzband gerissen und muss ihre Saison vorzeitig abbrechen.

Es ist das unschöne Ende einer völlig missglückten Saison für die Technik-Hoffnung: Im Oktober hatte sich Charlotte Chable am Knöchel verletzt und war erst im Dezember in Sestriere in den Weltcup zurückgekehrt. Bei 5 Starts schaffte sie nie den Einzug in den 2. Lauf.

Es ist nicht die erste schwere Knieverletzung für Chable, die mit ihrem überraschenden Aufgebot für die WM 2015 in Beaver Creek (Rang 15 im Slalom, Rang 4 im Teamwettbewerb) in den Fokus der Öffentlichkeit geraten war. Im Dezember 2012 hatte sie sich gleich an beiden Knien das Kreuzband gerissen.