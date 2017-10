Lara Gut ist in Sölden nun doch am Start

Heute, 14:27 Uhr

Lara Gut hat sich kurzfristig entschieden, am Samstag zum Weltcup-Auftakt beim Riesenslalom in Sölden an den Start zu gehen.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie den Saisonstart mit dem Riesenslalom in Sölden am Samstag auf SRF zwei oder in unserer Sport App mit Stream und Ticker. Der 1. Lauf startet um 9:50 Uhr, die Entscheidung folgt ab 12:50 Uhr. Nach dem grossen Verletzungspech gibt es doch noch eine gleichermassen erfreuliche wie überraschende Botschaft aus dem Schweizer Lager unmittelbar vor dem Saisonauftakt. Lara Gut, die ursprünglich den Prolog in Sölden nicht auf dem Radar hatte, zieht ihr Comeback vor. «Für mich ist es wichtig, am Samstag am Start zu stehen, um zu sehen, wie ich und mein Knie auf das Rennen reagieren. Diese Erfahrung soll mir während dem ganzen Winter helfen», wird die 26-Jährige in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert. Vorsprung auf den Fahrplan Nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Februar an der Heim-WM hatte Gut das Schneetraining erst vor knapp 2 Monaten wieder aufgenommen. Auf dem Weg zurück wollte sie sich bewusst nicht unter Druck setzen. Deshalb plante sie, erst im November bei den Übersee-Rennen in den Weltcup einzusteigen. Nun aber lief seit September alles nach Plan. Deshalb weicht sie von ihrem ursprünglichen Fahrplan ab. «Auch wenn die Vorbereitung natürlich ganz anders war als gewöhnlich», wie sie betont.

bud