Kein Frauen-Training am Donnerstag in Val d'Isère

Legende: Schneefälle in der Nacht ... ... sorgen in Val d'Isère dafür, dass die Piste nicht renntauglich ist. Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

1. Frauen-Training gestrichen

Das für Donnerstag geplante 1. Abfahrtstraining der Frauen in Val d'Isère ist abgesagt worden. Nach Schneefällen in der Nacht befindet sich die Piste nicht in einem renntauglichen Zustand. In den französischen Alpen sind am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G (beide Rennen live bei SRF) angesetzt.