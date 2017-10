Saisonauftakt: Holdener überzeugt bei Rebensburg-Triumph

Wendy Holdener hat sich beim Riesenslalom in Sölden als 6. in glänzender Form präsentiert. Während Lara Gut früh ausschied, triumphierte Viktoria Rebensburg.

2. Lauf von Holdener 1. Lauf von Gut 2. Lauf von Meillard 2. Lauf von Holdener 1:18 min, vom 28.10.2017

1. Lauf von Gut 0:37 min, vom 28.10.2017

2. Lauf von Meillard 1:23 min, vom 28.10.2017

Das Podest

1. Viktoria Rebensburg (De) 1:55,20

2. Tessa Worley (Fr) +0,14

3. Manuela Mölgg (It) +0,53

Viktoria Rebensburg heisst die erste Siegerin der Skisaison 2017. Die Deutsche lag nach dem ersten Durchgang hinter Manuela Mölgg und Mikaela Shiffrin auf dem 3. Zwischenrang. Da Rebensburg aber eine sauberere Fahrt als der italienischen Routinière und dem amerikanischen Supertalent gelang, raste sie noch an die Spitze. Shiffrin wurde hinter Lokalmatadorin Stephanie Brunner 5.

Kurzer Arbeitstag für Gut, Exploit von Holdener

Für Lara Gut, deren Start nach ihrer Verletzungspause überraschend kam, war es ein kurzer Arbeitstag. Nach 43 Fahrsekunden war die Tessinerin nicht bereit, volles Risiko zu investieren. Die Vorjahressiegerin liess ein Tor aus, gab sich aber anschliessend gelassen: «Es tut gut, wieder Rennen zu fahren. Natürlich fehlen mir noch Kilometer und der Rhythmus stimmt noch nicht. Wichtig ist, dass ich jetzt wieder weiss, wo das Gaspedal ist.»

Viel Pech bekundete auch Melanie Meillard: Bei Rennhälfte auf Rang 6 gelegen, schied sie in der Entscheidung aus. Zu überzeugen wusste hingegen Wendy Holdener. Sie realisierte mit Rang 6 ihr bestes Riesenslalom-Resultat. Ansonsten schaffte keine Fahrerin aus dem Swiss-Ski-Team den Cut für den 2. Durchgang.

Die weiteren Schweizerinnen

33. Jasmina Suter

35. Aline Danioth

36. Rahel Kopp

40. Elena Stoffel

Die Stimmen zum Rennen Holdener: «Sölden ist immer speziell» Gut: «Wollte einfach wieder Rennen fahren» Meillard: «Es kommen noch viele Rennen» Holdener: «Sölden ist immer speziell» 1:47 min, vom 28.10.2017

Gut: «Wollte einfach wieder Rennen fahren» 2:34 min, vom 28.10.2017

Meillard: «Es kommen noch viele Rennen» 1:16 min, vom 28.10.2017

Die Enttäuschungen

Neben Gut erwischte es ebenfalls bereits im ersten Durchgang eine ganze Reihe ambitionierter Fahrerinnen. Die Italienerinnen Marta Bassino und Sofia Goggia sowie Ana Drev aus Slowenien liessen sich allesamt von der Strecke auf dem Rettenbachgletscher abwerfen. Lindsey Vonn, wie Gut von einer Verletzung zurückgekehrt, schaffte es nicht in den 2. Lauf. In der Entscheidung schied dann auch Tina Weirather, 5. nach dem 1. Lauf, aus.

Das weitere Programm

Am Sonntag dürfen an selber Stelle die Männer ran (ab 9:50 Uhr live auf SRF zwei). Im Vorjahr hiess der Sölden-Sieger Alexis Pinturault. Man darf gespannt sein, wer auf den in dieser Saison wieder stärker taillierten RS-Ski dem Franzosen Paroli bieten kann. Jedenfalls nicht Marcel Hirscher: Der Österreicher fehlt rekonvaleszent.

Bei den Frauen geht es am 11. November im finnischen Levi weiter, ehe der Skitross nach Nordamerika disloziert.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.10.2017, 9:50 Uhr